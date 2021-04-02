Bursa'da metruk bina yanarak küle döndü

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina, yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi, Suadiye Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı ahşap binada çıktı. Alevler, kısa sürede binayı sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesi´ne bildirdi. Yangın, kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerince çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-02 17:41:23



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