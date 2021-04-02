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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi

İHA

Mudanya Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısında komisyon seçimleri yapıldı.

Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi

Mudanya Belediyesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısında komisyon seçimleri yapıldı.
Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde koronavirüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve sosyal mesafeli yapılan toplantıda encümen ve ihtisas komisyonu üyeleri seçildi. Başkan vekili Ergül Batman, 2. başkan vekili Selahattin Avcı olurken, katip üyeliklerine Neslihan Erdeniz ve Hayati Samast seçildi. Meclis yedek kâtip üyelikleri Caner Tafsin ve Enver Üçüncü’den oluştu. Ozan Eroğlu, Ergül Batman ve Neslihan Erdeniz ise üncümen üyesi seçildi.
Meclis açılışında konuşan Başkan Hayri Türkyılmaz, “Hepimiz Mudanya’da yaşayan hemşehrilerimiz için çalışıyoruz. Bizlere oy versin, vermesin herkes için hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 2014 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarla daima Mudanya kazandı ve kazanmaya devam edecek” dedi.
Toplantıda 10 ihtisas komisyonunun üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Komisyonlar ve üyeleri şu isimlerden oluştu.
Plân ve Bütçe Komisyonu: Hayati Samast, Ali Polat, Kadir Kahraman
İmar Komisyonu: Ozan Eroğlu, Selahattin Avcı, Arif Bayrak
Hukuk Komisyonu: Cengiz Taner, Mehmet Aybars Yılanlı, Yusuf Alper Ömeroğulları
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu: Servet Usta, Caner Tafsin, Volkan Biçer
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Ergül Batman, Hasan Gülaç, Neslihan Erdeniz
Eğitim ve Sağlık Komisyonu: Enver Üçüncü, Erkan Altıntaş, Emre Akdemir
Turizm Komisyonu: Yusuf Akbulut, Adnan Menderes Akengin, Volkan Biçer
Esnaf Komisyonu: Servet Usta, Cengiz Taner, Kadir Kahraman
Ulaşım Komisyonu: Erkan Altıntaş, Mustafa Özçelik, Emre Akdemir
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Aydın Demir, Neslihan Erdeniz, Yusuf Alper Ömeroğulları.

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