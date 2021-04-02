18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)

'SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ BİR İNSANA VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDI
Ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiği için, yolda hiç tanımadığı Ecenur Ö.'ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen Sedat Alpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Sedat Alpay, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENİsmail Hakkı SEYMEN
2021-04-02 18:59:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.