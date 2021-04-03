GESİAD üyeleri ve yakınları Medicana sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GESİAD üyeleri ve yakınları Medicana sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek

İHA

GESİAD üyeleri ve yakınları Medicana sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek

Medicana Bursa Hastanesi ile Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) arasında imzalanan protokol gereği, dernek üyeleri ve yakınları sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanabilecek.
Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı ve GESİAD Başkanı Murat Kaya'nın imzaladığı protokol kapsamında dernek üyeleri ve birinci derece yakınları Türkiye'nin dört bir yanındaki Medicana Hastanelerinden avantajlı olarak sağlık hizmeti alabilecek. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kaşı, "Bursa'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız hastanemizde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Tarihî kaleden her cuma süt akıyor En kurak günlerde bile süt akan kale görenleri hayrete düşürüyor
YEREL HABERLER (Özel) Tarihî kaleden her cuma süt akıyor En kurak ...
Özürlü iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha yakıyordu 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı Evde bulunan özürlü gençler ile yatalak yaşlı kadın son ânda kurtarıldı
YEREL HABERLER Özürlü iki dayısı ile yatalak anneannesini az daha ...
18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi (2)
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına ...
Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi
YEREL HABERLER Encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi
Ateşe verip kayıplara karıştılar Metruk bina alev alev yandı
YEREL HABERLER Ateşe verip kayıplara karıştılar Metruk bina alev ...
Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran zanlı tutuklandı Yoldan geçen genç kızı abisinin ölümüne sebep olmakla suçladığı başka birine benzeten muştalı saldırgan: "Suçsuz birine bunu yaşattığım için pişmanım"
YEREL HABERLER Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran ...
Bursa'da metruk bina yanarak küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da metruk bina yanarak küle döndü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (3)
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ...
Beşyol Kavşağı’nda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Beşyol Kavşağı’nda trafik düzenlemesi
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor" "Türkiye'de yüzde 5,9'luk büyüme beklentisi var" "İdrak yoksunluğu nedeniyle haksız eleştirilere uğruyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok ...
Saliha-Halil Kanar Otizm Birimi açıldı
YEREL HABERLER Saliha-Halil Kanar Otizm Birimi açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik (2)
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ...
Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'nın tamamen milli imkanlarla entegrasyon ve test çalışmalarını Ankara'da başarı ile yürütüyoruz" "İstanbul Havalimanı ile havacılık alanında dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olduk"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 6A'nın tamamen milli ...
Bursa, sokak müzisyenlerini seçiyor
YEREL HABERLER Bursa, sokak müzisyenlerini seçiyor
Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket denetimi
YEREL HABERLER Kestel zabıtasından marketlere fiyat ve etiket ...
Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği
YEREL HABERLER Tarihî çeşme projesine TÜBİTAK birinciliği
Üniversitenin yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Üniversitenin yolları yenileniyor
Çiftçinin sulama borularını çaldılar
YEREL HABERLER Çiftçinin sulama borularını çaldılar
Mudanya’da “eşit eğitim ağı”
YEREL HABERLER Mudanya’da “eşit eğitim ağı”
Fethiye Sosyal Yaşam Alanı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Fethiye Sosyal Yaşam Alanı hizmete açıldı
Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor geçen sezonun 8 puan gerisinde kaldı
Bursaspor, Altay maçı hazırlıklarına ara verdi
YEREL HABERLER Bursaspor, Altay maçı hazırlıklarına ara verdi
Bursa’nın gururu oldular
YEREL HABERLER Bursa’nın gururu oldular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bölgemizde lojistik süper güç haline geldik
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: ...