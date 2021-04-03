Engelli oğlunu alevlerden sürükleyerek kurtardı



Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da engelli Bahadır Aksüngür'ün (23) medikal yatağında yangın çıktı. Oğlunu sürükleyerek alevlerden kurtaran anne Hatice Aksüngür (70), "Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım?" dedi.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19 Okul Sokak´ta bulunan 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Yatağa bağlı yaşayan yüzde 90 engelli Bahadır Aksüngür'ün medikal yatağı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Evde olan abla Ayşe Aksüngür, can havliyle dışarı kaçarken, bahçeden içeri koşan anne Hatice Aksüngür, oğlunu sürükleyerek evden çıkardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Polis ekipleri ise, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken anne Hatice Aksüngür, gözyaşı içinde "Çocuklarım yansaydı ben ne yapardım? Evde yalnızdı ablasıyla, yatakları yanmış. Alevler yükseldi. Görünce koştum su dökün dedim. Oğlumu aldım sürükleyerek dışarı çıkardım. Ablası da kendi çıktı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-04-03 11:16:46



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