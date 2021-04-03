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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir’e ‘Yeşil Bina’ sertifikası

İHA

Büyükşehir’e ‘Yeşil Bina’ sertifikası

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet binasına, tüm dünyada geçerli ‘Yeşil Bina Sertifikası’ olan “BREEAM InUse Sertifikası” aldı. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası, Türkiye’de bu sertifikaya sahip 4 kamu binasından biri oldu.
Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle çevre yatırımlarına büyük önem veren, son yıllarda küresel bir sorun haline gelen iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ulusal ve uluslararası adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İngiltere’de 2009 yılında BRE Global (Building Research Establishment Bina Araştırmaları Kurumu) tarafından geliştirilen, dünyada 50’den fazla ülkede 250 binden fazla binanın sahip olduğu, ‘Yeşil Bina’ projesine dahil olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakların korunması, su, enerji ve hammadde tasarrufu sağlanması gibi kriterleri başarıyla geçerek yeni hizmet binası için ‘Yeşil Bina’ sertifikası almaya hak kazandı. Böylelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer ve Küçükçekmece Belediyelerinin ardından bu sertifakaya sahip olan 4 kamu kurumundan biri oldu.
En yüksek skor
'Yeşil Bina Sertifikası’ süreci Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülürken, binanın ‘Yeşil Bina Standartlarına’ uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, yapı performansı ve bina yönetimi olmak üzere iki ana başlıkta değerlendirildi. Yeni hizmet binası, süreç boyunca sağlık ve konfor, enerji, ulaşım, su, malzeme, atık, arazi kullanımı, ekoloji, kirlilik, yenilikçilik konu başlıkları altında çok sıkı bir denetime tabi tutuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, her iki bölümde aldığı puan ile Türkiye’de her iki alanda en yüksek skoru alarak “BREEAM Excellent” sertifikasına hak kazandı.
Çevre için tasarruf
BREEAM sertifikası kapsamında enerji ve su tüketiminde tasarruf sağlanması öncelikli olarak değerlendirildi. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinde yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlar seçilerek enerji tüketiminde büyük ölçüde tasarruf elde edildi. Bina iç aydınlatmasında, çalışma ortamlarında görsel konforun en üst seviyede sağlanması için enerji verimliliği yüksek armatürler tercih edildi. Enerji tüketimlerinin aylık olarak düzenli takibi ile yıllık tasarruf hedefleri belirlendi. Ayrıca, düşük su tüketimine sahip; WC, lavabo bataryaları, pisuarlar ve duşlar kullanılarak su tüketimi azaltıldı. Su sistemlerinin bakımı ile ilgili olarak etkin bakım stratejisi hazırlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında, 2030 yılına kadar benzerlerine göre yüzde 15 daha fazla su ve enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
"Önceliğimiz çevre"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sertifikalandırma sürecinde, personele sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sunulmasından iç ve dış aydınlatmaların standardizasyonuna, engelli vatandaşların hizmete kolay erişiminden toplu taşıma ağına olan mesafeye kadar pek çok kriterin değerlendirdiğini söyledi. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bundan sonraki hedefimiz, binanın yapı kullanım ömrü boyunca çevre ve doğal kaynaklara vereceği tahribatı minimuma indirmek, enerji performansını en üst seviyeye çıkararak enerji giderlerini ve karbon emisyonlarını düşürmek. Bunun yanında verimli ve geri dönüştürülmüş su kullanımı ile doğal su kaynaklarını korumak, geri dönüştürülebilir atıkların ayrı depolanması ile çöp sahalarının yükünü azaltmak, bina kullanıcılarına sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturarak, yapı çevresindeki doğal habitatı ve yeraltı su kaynaklarını korumak da önceliklerimiz arasında olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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