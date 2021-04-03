Odunluk yangında küle döndü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken evde de hasar oluştu.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Huzur Mahallesi, Papatya Caddesi´ndeki bir evin odunluk bölümünde çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede eve de sıçradı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, odunluk küle dönerken, evde de hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-03 14:13:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.