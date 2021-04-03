Frutti Extra Bursaspor’da 1 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da 1 oyuncunun Covid19 testi pozitif çıktı. Yeşilbeyazlı kulüp, testi pozitif çıkan oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da Covid19 şoku yaşanıyor. Sezon boyunca koronavirüsle savaşan yeşilbeyazlı kulüpte yeni bir vaka daha tespit edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz tarafından 2 Nisan Cuma günü yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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