Pazarcılara 3 bin siperlik

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Covid 19 vakalarında görülen artışın ardından hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının devreye alındığı Bursa’da, virüsle mücadele tedbirlerini artırdı. Kent merkezinde semt pazarlarında yaklaşık 3 bin esnafa siperlik dağıtıldı.

Korona virüs vakalarındaki artışla birlikte birinci dalgada olduğu gibi yeniden sosyal destek uygulamaları devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın yoğun olarak kullandığı alanda virüsle mücadele çalışmalarına da hız verdi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında adeta alarm durumuna geçti. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığında hafta içi kent merkezlerinde kurulan semt pazarlarında yoğunluk artarken, pazarcı esnafına yaklaşık 3 bin adet siperlik dağıtıldı.

Ekipler, hem pazarcı esnafını hem de vatandaşları, maske mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

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