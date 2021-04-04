Kısıtlamada parkta oynayan gençlerin polisten kaçma anı kamerada

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA´da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynadı. Gençlerin ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde, dün uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 25 genç, parkta top oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen gençler, ihbar üzerine mahalleye gelen polis aracını görünce kaçmaya başladı. Gençler, kısa sürede gözden kayboldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-04-04 10:33:23
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