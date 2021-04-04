Bursaspor, Altay'ı ağırlıyor



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- Spor Toto 1'inci Lig´de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor ile Altay, kozlarını Bursa´da paylaşacak. Her iki ekip de son haftalarda aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü çizdi.Spor Toto 1'inci Lig´de 28'inci haftanın kapanış mücadelesinde Bursa´da, Bursaspor ile Altay karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda oynanacak olan zorlu randevu, saat 19.00´da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz´in yöneteceği karşılaşmada, Filiz´in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Selahattin Altay yapacak.İki takım da oldukça kritik bir mücadelede boy gösterecek. Bursaspor, haftaya 40 puan ile 9. sırada girerken, play-off iddiasını koruyor. Özellikle bu hafta, play-off yarışındaki rakiplerinin de puan kaybı nedeniyle ev sahibi, bu durumu avantaja çevirmek isteyecek. İzmir ekibi ise, 50 puan ile 3. basamakta yer alırken, son haftalara doğru şampiyonluk iddiasını koruma peşinde.İki ekip bugüne kadar resmi mücadelelerde 74 kez kozların paylaştı. Bu mücadelelerin 29'unu Bursaspor kazanırken, Altay da 27 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 18 karşılaşmada ise taraflar beraberliğe razı oldu. İki ekip arasında geçen sezon ve bu sezon oynanan toplam 3 maçta Bursaspor galip gelemezken; ligin ilk yarısında İzmir´deki randevuyu Altay, 2-1 kazandı. Bursaspor, Altay´a karşı oynadığı iç saha maçlarında ise çarpıcı bir üstünlük kurdu. İzmir ekibini 35 maçta konuk eden yeşil beyazlılar, bu mücadelelerin 21'inden galibiyetle ayrıldı. Sadece 6 kez mağlup olan Bursa temsilcisi, bu süreçte 8 beraberlik aldı. Geçtiğimiz sezon Bursa´da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ererken; Bursaspor, Altay karşısında son iç saha galibiyetini 17 Mayıs 2003´te aldı.Bursaspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle birlikte ivme yakaladı. Ligdeki son 4 mücadelesinin 3´ünü kazanan yeşil beyazlılar, bu galibiyetlerinde 3'er puanı, 3´er golle alarak hücumda da etkili bir görüntü çizdi. Öte yandan Bursa temsilcisi, sahasında oynadığı son 2 maçtan da galibiyetle ayrılarak, play-off iddiasını güçlendirdi. Altay ise savunmasıyla ön plana çıktı. Üst üste aldığı galibiyetlerle öne çıkan İzmir ekibi, son 4 maçta sadece 1 gol yedi. GZT Giresunspor'u dış sahada 2-1 yenerek seriye başlayan Altay, Tuzlaspor'u 5-0, Aydeniz Et Balıkesirspor ve Menemenspor'u da 3-0 yendi. Teknik direktör Osman Özköylü zorlu bir sınava çıkacaklarını ancak takımına sonuna kadar inandığını söyledi.Bursaspor´da Altay maçı öncesinde önemli bir eksik bulunuyor. Emirhan Aydoğan, kart cezası nedeniyle İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde 24 maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik bir katkı yaptı. Altay´da ise savunma oyuncusu Özgür Özkaya, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-04 13:03:09



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