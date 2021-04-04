Bursa'da, Bulgaristan'daki seçimler için sandık başına gittiler



Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da yaşayan çifte vatandaşlığı bulunanlar Bulgaristan´da bugün yapılan seçimler için oy kullandı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı oy kullanım sürecine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bursa´da yaşayan yaklaşık 6 bin Bulgaristan vatandaşı, Bulgaristan´daki 1989´da yıkılan komünist rejimin ardından 11'ncisi düzenlenen genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. 4 bin 247 kentte yaşayan çifte vatandaşın, internet üzerinden oy kullanma talebiyle başvuruda bulunduğu öğrenilirken, Bursa Konsolosluk bürosu da dahil olmak üzere Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve İnegöl ilçelerindeki okullarda toplamda 8 ayrı noktada oy kullanıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Katılımın yoğun olduğu kentte, vatandaşlar pandemi koşullarına dikkat ederek oy kullandıklarını ve yoğunluktan ötürü uzun süre sıra beklediklerini kaydetti. Cavit Çağlar Ortaokulu´nda oy kullanan Sevgül Garip, "Genelde her seçimlerde yoğunluk oluşuyor, biz de uzun süre bekledikten sonra oyumuzu kullandık. Hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Ayşe Yılmaz da, "Bulgaristan´daki hemşehrilerimiz için gelip oylarımızı kullanıyoruz. Yoğun bir katılım var. Her şeyin hayırlısı olmasını diliyorum" diye konuştu.

COVIİD-19 ÖNLEMLERİ ALINDI

İnegöl'e bağlı Akhisar Mahallesi´ndeki Akhisar İlkokulu´nda kurulan sandıkta oy verme işlemi devam ederken İnegöl Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ertan Başdere, "Bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Bulgaristan´da yaşayan çok ciddi bir Türk soydaş nüfusumuz var. Bu soydaşlarımızın haklarını korumak, var olan haklarını geliştirmek bunu son derece önemli buluyoruz. Bugün burada oy kullanma açısında yoğun bir katılım var. Soydaşlarımıza bu düşünceli davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Burada yapılan oy kullanma işleminde Konsolosluk görevlileri, İnegöl Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Kovid-19 önlemleri alındı. Akşam saat 20.00'ye kadar oy kullanma işlemleri devam edecek. Seçimlerin Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu. Başdere, İnegöl´de kurulan sandıkta bin ile bin 500 arasında oy kullanılmasını beklediklerini, önceki seçimlerde ise bin 100 vatandaşın oy kullandığını söyledi.

ZAMAN ZAMAN TARTIŞMALAR YAŞANDI

Vatandaşların oy kullanmaları sürecinde zaman zaman tartışmalar yaşandı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Başkanı Veli Öztürk, "Bu seçimler genelde daha önceleri ne kadar ihtiyaç varsa, sandık buraya kuruluyordu. Ancak, son dönemlerde sandıkları azalttılar. Avrupa Birliği´ne üye olmayan ülkelere, azami 35 sandığa çıkardılar. Halbuki 300 bin kişi, oy kullanması lazım, oy kullanma hakkı var. Bunların 8 sandıkla mümkün mü oy kullanmaları. Bu sadece sayıyı sınırlandırmak için yapılan bir şey. Beyanname istiyorlar, daha önce dilekçe vermeyen kişilerden. Sandık komisyonunun önünde doldurmaya mecbur ediyorlar ya da başkalarına da yazdırmaya müsaade etmiyorlar, kendileri yazmak istiyorlar. 80 yaşındaki kişi alfabeyi unutmuş nereden bilsin, Türkiye´ye geleli 50 sene olmuş. Bu şekil sınırlandırmalar vardı" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ, Semih ŞAHİN, Gürkan DURAL

2021-04-04 13:44:33



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