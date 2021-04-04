Önünden geçtiği iş yerinin tabelasını söküp, parçaladı

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişinin önünden geçtiği bir iş yerinin tabelasını söküp, parçaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta ilçenin Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanında arkadaşıyla caddede yürüdüğü sırada önünden geçtikleri bir iş yerinin tabelasını söküp, parçaladı. İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, 2 kişiden birinin önünden geçtikleri iş yerini işaret ettiği, diğerinin ise bir anda tabelayı söküp, parçaladığı ve hızla uzaklaştığı görülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-04 15:25:39



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