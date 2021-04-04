Bu gece Bursa ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor

Bursa ve çevresinde bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Bursa Valiliği tarafından yapılan hava durumu ile ilgili bilgilendirmesinde, “Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; 04.04.2021 Pazar günü gece saatlerinden itibaren Bursa çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (4075 kg/m2), sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.

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