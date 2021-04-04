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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

İHA

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yarın Altay'la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Yeşilbeyazlı takım, bugün yaptığı antrenmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

Bursaspor’da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında yarın Altay’la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor’da hazırlıklar tamamlandı. Yeşilbeyazlı takım, bugün yaptığı antrenmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
TFF 1. Lig’in 28. haftasında yarın saat 19.00’da sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Bursasporlu futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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