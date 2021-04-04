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Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 76-95

DHA

Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 76-95


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -
SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin, Sinem Tetik
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 16, Lamar Anthony Peters 20, Oğuz Savaş 7, Can Maxim Mutaf 5, Stefan Bircevic 8, Ömer Can İlyasoğlu 5, Metin Türen 10, Birkan Batuk 5, Ender Arslan, Tevfik Akdamar
ANADOLU EFES: Erten Gazi 2, Dzanan Musa 8, Adrien Moerman 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 16, Tibor Pleiss 22, Bryant Dunston 4, James Anderson 11, Togla Geçim 7, Doğuş Balbay 4, Yiğitcan Saybir 2
1'İNCİ PERİYOT: 33-31
İLK YARI: 48-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-75
5 FAUL: 36.03 Birkan Batuk (Frutti Extra Bursaspor)
ING Basketbol Süper Ligi´nin 27'nci hafta mücadelesinde lider Aandolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor´u 76-95 yenerek, 26'ncı galibiyetini aldı. Frutti Extra Bursaspor´da son haftaların formda ismi Marial Shayok, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle forma giyemedi. Anadolu Efes´te ise, Shane Larkin süre almadı.
Mücadeleye üst üste 4 dış atış isabetiyle başlayan Bursa temsilcisi, henüz 2'nci dakika içerisinde skoru 12-6´ya getirdi. Bir anda 11-0´lık serisiyle maçta avantajı yakalayan ev sahibi, 5'inci dakikayı da 21-12´lik üstünlükle geçti. Bu bölümde Moerman´ın sayılarıyla direnç gösteren Anadolu Efes, Pleiss ve Anderson´dan da skor katkısı alınca, farkı azaltmaya başladı. Moerman´ın dış atış isabetine karşın Frutti Extra Bursaspor, ilk periyodu 33-31´lik skor avantajıyla tamamladı.
İkinci periyoda Metin´in dış atış isabetiyle başlayan Bursa ekibi, Birkan´ın turnike basketi sonrası skoru 38-31´e getirdi. Doğuş ve Anderson ile cevap veren Anadolu Efes, 23'üncü dakika geride kalırken tabelayı 38-38´de eşitledi. 26'ncı dakikaya 44-44´lük eşitlikle geride kalırken, son anlarda vites artıran Anadolu Efes, soyunma odasına 48-51 önde giren taraf oldu.
Dönüşte bu kez İstanbul ekibi, Buğrahan´ın dış atış isabetiyle başladı. Doğuş ve Moerman´ın skor katkısı sonraları, 25'inci dakikada fark çift hanelerde geçildi: 52-62. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde yerli oyuncularıyla pota altından verim alarak skorlar bulurken, Anadolu Efes´te ise Dunston´ın devreye girmesiyle fark yükseldi. Final periyoduna İstanbul ekibinin, 59-75´lik üstünlüğü ile girildi.
Frutti Extra Bursaspor, son periyoda Metin ve Ömer Can´ın üst üste dış atış isabetleriyle başlayarak umutlansa da, Musa´nın basketleriyle konuk ekip farkı korudu. Bircevic´in smaç basketiyle ritim bulan Bursa ekibi, Birkan´ın dış atış isabetiyle farkı tek hanelere indirirken, 35'inci dakika 74-83 ile geçildi. Buğrahan´ın basketleriyle oyun kontrolünü yeniden eline alan Anadolu Efes, kalan bölümleri rahat oynayarak mücadeleyi 76-95 kazandı.
Bu sonucun ardından lider Anadolu Efes, ligdeki 26'ncı galibiyetini elde etti. Frutti Extra Bursaspor ise 16'ncı mağlubiyetini aldı.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-04 21:48:22

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