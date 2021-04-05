Çağla Akın, Nilüfer Belediyespor´da

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Misli.com Sultanlar Ligi´nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, 2021-2022 sezonu kadrosunu oluşturma çalışmalarına başladı.
Mavi yeşil beyazlı ekip, son 3 sezonda Galatasaray HDİ Sigorta´da forma giyen Milli pasör Çağla Akın´ı renklerine bağladı.
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi´nde başarılı bir sezonun ardından, play-off turu ilk etabında aldığı sonuçlarla da Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, 2021-2022 sezonu kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.
Mavi yeşil beyazlı ekip, son 3 sezon Galatasaray HDİ Sigorta Takımı´nda pasör olarak görev yapan Milli oyuncu Çağla Akın´ı renklerine bağladı. Kariyeri başarılarla dolu 26 yaşında ve 1,77 cm boyundaki Çağla Akın, voleybola Vakıfbank altyapısında başladı. 17 yaşında Vakıfbank A takım kadrosuna dahil olan ve 2013-2016 yılları arasında Vakıfbank formasını terleten başarılı pasör, ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe Opet takımlarında kiralık olarak forma giydi. Milli sporcu, son 3 sezondur ise Galatasaray HDİ Sigorta´da görev yaptı.
Kariyerinde 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası bulunan Çağla Akın, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Şampiyonası´nda ile Gençler Ligi´nde de başarılı maçlar çıkardı.
Milli Takım düzeyinde alt yaş kategorilerinde 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonluğu bulunan Çağla Akın, son olarak takım kaptanı olduğu 2017 FIVB U23 Dünya Voleybol Şampiyonası´nda Milli Takım ile Dünya Şampiyonluğu´na ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL
2021-04-05 10:59:45
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