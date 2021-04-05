Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (3)

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KÖPRÜ YIKILDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi´deki dere ve sulama kanalları, taşma noktasına geldi. Kestel'de bulunan Gölbaşı Göleti yolundaki köprü, akıntı nedeniyle yıkıldı. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki ağaç, devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi´nde ise derenin taşması sonucu tarlalar, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, bölgede olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Muammer İRTEMYavuz YILMAZSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN

2021-04-05 12:38:30



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