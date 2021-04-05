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Rusya, Türkiye ile iş birliğini güçlü tutmak istiyor İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva: “Türk şirketleri ile yeni iş birlikleri kurmak istiyoruz”

İHA

Rusya, Türkiye ile iş birliğini güçlü tutmak istiyor İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva: “Türk şirketleri ile yeni iş birlikleri kurmak istiyoruz”

Rusya’nın önemli ekonomi merkezlerinden olan İvanovo Bölgesi’nin Hükûmet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Programda BTSO ile İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı ile iyi niyet protokolü imzalandı.
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ve Murat Bayizit, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, İvanovo Bölgesi Hükümet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva ve beraberindeki heyeti, Oda Hizmet Binası’nda ağırladı. Programın açılışında konuşan BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Şenyurt, Türkiye ve Rusya’nın köklü bir geçmişten günümüze uzanan ilişkilerini ekonomide de geliştirmek üzere yeni fırsatlara sahip olduğunu söyledi.
Son yıllarda devlet başkanları nezdinde tesis edilen yakın diyaloğun, ortak değerlerle birlikte ticaret yapma arzusunun iki ülke firmaları için de yol gösterici olduğunu kaydeden Metin Şenyurt, “Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirleri arasında bulunan Bursa’da, şehrimiz ile Rusya federasyonu arasındaki ticari ilişkileri geliştirme arzusundayız. Öncelikli hedef olarak Bursa ile Rusya arasındaki ticaret hacmini 450 milyon dolar seviyesinden kısa süre içinde 2 katına yükseltmek istiyoruz. Aralık ayında birlikte düzenlediğimiz çevrimiçi toplantının ardından işbirliği protokolü ile taçlandırdığımız ortak çalışmalarımızın da hem Bursa hem de İvanovo Bölgesi’ndeki yatırımlara ve ticaret iklimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.
“Rusya, Türk iş insanlarıyla çalışmaktan memnun”
İvanovo Bölgesi Hükûmet Başkan Yardımcısı Lyudmila Dmitriyeva, Bursa’nın sanayi alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesinin ekonomik alandaki işbirliğine daha fazla güç katacağını söyledi.
Türkiye’nin önemli tekstil üreticilerinin İvanovo bölgesine yatırımlar yaptığını hatırlatan Dmitriyeva, “Aramızdaki bu buluşmalara büyük önem veriyoruz. Ivanovo bölgesini Rusya’ya açılan bir kapı olarak görebilirsiniz. Rusya ekonomisi, makine ve tekstil sanayisinde oldukça iyi. Rus insanları Türk firmalarda çalışmaktan gayet memnun. Sebebi de Türk şirketlerinde çalışma şartlarını olumlu görmeleridir. Türk şirketleri için yeni iş birliklerine ve gerekli destekleri vermeye hazırız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından BTSO ve İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. İki kurum arasındaki anlaşmayı, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt ile İvanovo Bölgesi Yatırım Çekme Ajansı Başkanı Yuliya Tumanova imzaladı.

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