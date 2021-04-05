Bursa için yarında sarı uyarı 11 ilçede yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'nın 11 ilçesini kapsayan sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde salı günü saat 12.00'dan itibaren başlayarak 22.00'a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda şu cümlelere yer verildi: "Rüzgârın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (5070 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (6090 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.