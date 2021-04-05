Tarihî çarşıya Osmangazi hizmeti 3 çarşının çatı örtüsü yenileniyor

Bursa’da yaklaşık 7 asırdır ticaretin merkezi durumunda olan tarihî hanlar bölgesindeki 3 çarşının cam çatı örtüsü, Osmangazi Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı'nın ilk çarşısı olan Bursa çarşı ve hanlar bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla tarihî mirası âdetâ ihya ediyor. Son 10 yılda gerçekleştirilen restorasyon, zemin yenileme ve alt yapı çalışmalarıyla tarihi çarşıyı yeniden cazibe merkezi hâline getiren Osmangazi Belediyesi, şimdi de tarihî bölgedeki 3 çarşının cam çatı örtüsünü bakıma aldı. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın eskiyen ve güneşten zarar gören cam çatı sisteminin tadilatı başladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında ve gece devam eden çalışmaları, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar yerinde inceledi. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nda yaklaşık 5000 metrekarelik çatı üst örtüsü bakım ve tadilat çalışmalarının başladığını belirten Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 3 çarşımızın cam çatı sistemini yeniden elden geçiriyoruz. Özellikle güneşten zarar gören ve kırılan camların yenilenmesi, cam altı su sızdırmaz fitillerinin yenilenmesi, boya işlemleri ve diğer tamiratlarla ile birlikte çarşımızı yenilemiş olacağız” dedi.

Bu hizmetlerle tarihî çarşının değerinin arttığını ve vatandaşların rahatlıkla alışveriş yapabildiği merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Dündar, “Tarihî çarşımızın ihtiyaçlarını sırasıyla gideriyoruz. Tuzpazarı, Uzun Çarşı ve Okçular Çarşısı’nın cam çatı örtüsünü yenileme çalışmalarını da 3 ay gibi bir sürede bitireceğiz. Çalışmaları dükkânların kapalı olduğu zamanlarda yapıyoruz. Hafta sonu uygulanan kısıtlamaları da fırsat bildik. Çalışmalar gece de sürüyor. Tarihî çarşımızdaki bu hizmetimiz, vatandaşlarımız ve esnafımız için hayırlı olsun” diye konuştu. Osmangazi Belediyesi’nin çok önemli bir ihtiyacı giderdiğini belirten çarşı esnafı da hizmetlerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

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