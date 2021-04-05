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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanser hastaları hekimlerine danışarak COVİD-19 aşısı olabilir

İHA

Kanser hastaları hekimlerine danışarak COVİD-19 aşısı olabilir

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi Tıbbî Onkoloji Bilim Dalı’nda görev yapan akademisyenlerden kanser hastalarına COVİD19 çağrısı geldi. Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Doç. Dr. Erdem Çubukçu ve Doç. Dr. Adem Deligönül’ün ortaklaşa yaptığı açıklamada, “Aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığının da öncelikli gruplar arasına dâhil ettiği kanser tedavisi görmüş olan ve hâlen tedavisi devam eden hastalar, hekimlerine danışarak COVID19 aşısı olabilirler” denildi.
BUÜ Hastanesi Tıbbî Onkoloji Bilim Dalı’nda görev yapan Prof. Dr. Türkkan Evrensel, Doç. Dr. Erdem Çubukçu ve Doç. Dr. Adem Deligönül, Kanser Haftası sebebiyle bir açıklama yayımladı. Kanser Haftasında COVİD19 pandemi süreci devam ederken de gerçekleştirileceğini belirten akademisyenler; “Pandemi süreci tüm dünyada ne yazık ki ciddi sağlık sorunlarına, hasta kayıplarına yol açtı. Pandemi ile mücadelede uygulanan yöntemler etkili oldu. Ancak uygulanan tedbirler ekonomi, eğitim, turizm gibi alanlarda sorunlarla birlikte kanser tarama ve tanı tetkiklerinde ertelemeler sebebiyle gecikmelere yol açtı. Bu süreçte aşının geliştirilmesi, insanların bilinçli bir şekilde korunma yöntemlerini uygulaması ile pandemiyle olan mücadelemizi kazanacağız” sözlerine yer verildi.
Aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli gruplar arasına dâhil ettiği kanser tedavisi görmüş olan ve hâlen tedavisi devam eden hastaların hekimlerine danışarak COVİD19 aşısı yaptırabileceklerini vurgulayan doktorlar, tıbbî bir sorunla mücadelede başarının yine bilimin ışığında mümkün olduğunun net bir şekilde görüldüğünü vurguladı.
Yazılı açıklamada kanser hastalığının kalp damar hastalıklarından sonra en çok ölüme sebep olan hastalık olduğuna işaret eden BUÜ Hastanesi akademisyenleri, “Dünyada her yıl yaklaşık 19 milyon hastaya kanser teşhisi konulmakta, ülkemizde ise her yıl 223 bin kişiye yeni tanı konulmaktadır. Bu durum hastalığın ne kadar önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Önleyici tedbirler erken tanı ve tarama programları ile özellikle kalın bağırsak, meme, akciğer kanseri oranlarındaki azalma dikkat çekicidir. Bütün dünyada kabul edilen korunma önerilerinin yanı sıra öncelikle sağlıklı bir çevrede, sağlıklı su ve toprakta yetişen gıdalara sahip olabilmek sağlığın korunmasında en temel ihtiyaçtır” sözlerine yer verildi.
Tedbirler ile vak’a sayılarını yüzde 50 azaltmak mümkün
Sigara ve alkol tüketiminin mutlaka bırakması gerektiğinin altını çizen Tıbbî Onkoloji Bilim Dalı akademisyenleri, sözlerini şöyle tamamladı:
“Dengeli beslenmeli, sebze, meyve, tahıl, zetin yağı ihtiva eden gıdalar tüketilmeli ve hayvanî katı yağ, tuz, rafine şeker miktarı azaltılmalıdır. Katkı içermeyen, yaş ve hareket durumuna göre ayarlanmış kırmızı et, tavuk ve süt ürünleri gibi protein içeren bir beslenme tercihi yapılmalıdır. Aşırı kiloları vermeli, düzenli egzersiz yapmalı, öğle saatlerinde güneşlenmekten kaçınmalı, yaş ve genetik durumunuza göre tarama tetkiklerini doktorunuzun tavsiyesine göre düzenli olarak yaptırmalıyız. Bu tedbirlerin uygulanması ile yaklaşık olarak kanser vak’alarının yarısının engellenebildiği bildirilmiştir.”

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