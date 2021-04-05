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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalıntaş’a kapalı devre sulama sistemi

İHA

Yalıntaş’a kapalı devre sulama sistemi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Yalıntaş Mahallesi’nde binlerce dönümlük tarım arazisi kapalı sulama sistemine kavuşuyor. BUSKİ tarafından Yalıntaş’ta projelendirilen 3 kilometrelik kapalı devre sulama sisteminin yapımı başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma hedefiyle tarıma ve üreticilere desteği sürüyor. Mustafakemalpaşa’ya 5 kilometre mesafede bulunan Yalıntaş Göleti’nde su rezervinin artması üreticiyi sevindirirken, BUSKİ tarafından gölet bölgesinde yapılacak kapalı sulama sistemi projesi ile de binlerce dönümlük tarım arazisinin sulaması iyileştirilecek.
90’lı yıllarda ziraî sulama maksadıyla Bursa İl Özel İdaresi tarafından yapılmasının ardından 2014 yılında BUSKİ’ye devredilen 20 bin hektarlık Yalıntaş Göleti’nin su seviyesinde son dönemde etkili olan kar yağışının ardından yükselme yaşandı. Yalıntaş ile birlikte Tatkavaklı ve Lütfiye mahallelerinin bir kısmının da sulamadan faydalandığı gölet için Bursa Büyükşehir Belediyesi binlerce dönümlük tarım arazisinin geleceği için devreye girdi.
Geçen yıl eylül ayında yapılan ihale ile göletteki açık kanal sulama sistemini elden geçirme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, 4 bin dönüm araziye iyileştirilmiş sulama imkânı sağlayan kapalı devre sulama sisteminin yapımı için düğmeye bastı.
Ziraî açık sulama sistemindeki arızalardan dolayı suyun yüzde 60’ının boşa aktığı Yalıntaş Göleti, modern sulama alt yapısına kavuşuyor.
Yalıntaş, Tatkavaklı ve Lütfiye mahallelerinde yaklaşık 4 bin dönüm tarım arazisinin yararlanacağı kapalı devre sulama sistemi projesine ilk kepçe vuruldu.Yalıntaş Mahalle Muhtarı Seyfettin Karanfil, 2 ay içinde tamamlanması planlanan yatırımın ardından yeni sulama sisteminin devreye girmesiyle birlikte üreticinin verim ve kazancının artacağını söyledi.
Bölgede yoğunlukla slajlık mısır ve yonca gibi hayvansal bitkilerin yanı sıra domates ve biber yetiştiriciliğinin de yapıldığını belirten Karanfil, “Yalıntaş Göleti yaklaşık 4 bin dönüm araziye sulama imkânı sağlıyor. Bu göletten tarla sulaması yapan çiftçiler, yılda iki ürün alıyor. Yıllarca bu sulama sistemi iptidai yöntemlerle yapıldı. Açık sistem sebebiyle kanallar tahrip oldu, su boşa aktı. Büyükşehir geçen yıl bu meseleye önem vererek sulama alt yapısını iyileştirme kararı aldı. Nisan ayı itibariyle de çalışmalar başladı. 3 kilometrelik alanda çeşitli çaplarda borular imâl ediliyor. Yaz başında çalışmalar bittiğinde tarım arazileri de daha iyi bir sulama sistemine kavuşacak. Çiftçilerimiz arazilerini daha kolay ve modern bir yöntemle sulama imkânına sahip olacağından verim de artacak” dedi.

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