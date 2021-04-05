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Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı

DHA

Meteoroloji'den Bursa için 'sarı kod' ile uyarı


Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00´den itibaren başlayıp, saat 22.00´ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu. Kentin 11 ilçesi, haritada 'sarı kod' ile gösterildi. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yarın saat 12.00´den itibaren başlayarak, saat 22.00´ye kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, "Rüzgârın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
'SARI' ALARM
Öte yandan Bursa´nın 11 ilçesi, haritada sarı ile işaretlendi. Sarı renk, 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır' uyarılarını kapsıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-05 13:53:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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