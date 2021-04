İş güvenliği meselesini Bursa çözecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) ortaklığında, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ‘Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro Projesi’ tanıtıldı. BUÜ bünyesinde kurulacak Dijital Eğitim Merkezi’nde sektör çalışanlarına birebir eğitimler verilerek, iş sağlığı ve güvenliği hassasiyetinin arttırılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje açılış toplantısında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, BUÜ İSG Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, akademisyenler ve İMSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da programa online toplantı ile katıldı.

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin temel görevlerinin başında eğitimöğretim faaliyetinin geldiğine işaret etti. AB Projesi’nin devamında dijital yöntemlerle iş güvenliği üzerine eğitim vereceklerini açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Başta inşaat sektörü olmak üzere diğer sektörlere bu eğitimleri veriyoruz. Hali hazırda iş sağlığı ve güvenliği programı üzerinden bir örgün eğitim çalışmamız da var. Bunun dışında kendi personelimize ve öğrencimize yönelik, uzun yıllar ihmal edilmiş iş güvenliği konusunda da ciddi tedbirler aldık ve eğitimler düzenledik. Bu proje ile aynı zamanda toplumsal katkı görevimizi de ifa etmiş oluyoruz. Ürettiğimiz bilimsel ürünlerle, insanımızın yararına olacak hizmetler de üretmiş oluyoruz. Çeşitli kamu idareleriyle, yerel yönetimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel birikimlerimizi de paylaşmış olacağız. Bu projede İMSİAD ile birlikte hareket ederek, ÜniversiteSivil Toplum Örgütü işbirliğinin de güzel bir örneğini göstermiş olacağız. İnşallah İş Güvenliği Merkezimiz hizmete girdikten sonra iş kazaları ve iş güvenliği konusunda bilincin arttırılmasına vesile olacağız. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Programa online olarak katılan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise pandemi sürecinden örnek vererek, “1 yılı aşkın sürede 2,5 milyon insan canını kaybetti. Ancak biz iş sağlığı ve güvenliği noktasında bir değerlendirme yaptığımız zaman, her yıl İLO rakamları ile 3 milyona yakın insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Yani aslında biz bu alanda pandemi sürecini her yıl yaşamaktayız. Yine 3 milyarı bulan çalışan arasında 200 milyona varan insanın meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalması durumu, bu konuya yönelik daha fazla seferberlik hâlinde olmamızı gerekli kılmaktadır. İnşaat sektöründe 100 binde ölümlü kaza oranları 2002 yılında yüzde 44,7 iken, 2020 yılı itibariyle bu oran yüzde 28,4’e kadar düşmüştür. Elbette ciddi bir mesafe kat ettik, ancak bu rakamlar asla kabul edilebilir değildir. Gerekli tedbirler ve hassasiyetler ortaya koyulduğu takdirde kazalar ve meslek hastalıkları çözülebilecek sorunlardır. Daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerekmektedir. Bursa, Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biridir. Bu şehirdeki inşaat sektöründe, tüm tarafların bizatihi projenin içerisinde olması ve Üniversitemizin de projeye dahil edilmesi, tüm Türkiye’ye ilham verecek çalışmaların ortaya koyulacağına ve çıktılarının hepimizin faydasına olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç da Bursa Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri hibe projesini hayata geçirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Dernek olarak eğitim, üniversitesanayi işbirliği ve iş sağlığı, güvenliği konularına büyük bir önem verdiklerini aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, “Tüm bu hususları içerisinde barından Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro hibe projesini son derece önemsiyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün gündeminden iş kazalarını çıkarana kadar bu konu hakkındaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Çünkü ülkemizde her gün 3 ölümlü iş kazası gerçekleşiyor ve bunun da 1 tanesi inşaat sektöründe yaşanmaktadır. Bir çalışanımız da her gün iş göremez hale gelmektedir. Bu proje ile Bursa’mıza ve sektörümüze kazandırılacak olan Dijital Eğitim Merkezi’miz, insanlara 5 duyularından birinin kaybını güvenli bir ortamda yaşatacak, diğer bilinçlendirme çalışmalarının da oluşturulmasıyla beraber bu merkez olumlu kazanımlar sağlayacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Daima yanında olmaya çalıştığımız Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolümüzü, öğrencilere fuar ve şantiye gezileri, kariyer sohbetlerine ilaveten, bugün Avrupa Birliği Hibe Projesi seviyesine çıkarmaktan son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.

Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro Projesi hakkında bilgi veren BUÜ İSG Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, projenin toplam bütçesinin 138 bin 950 Avro olduğunu açıkladı. Bu tutarın 16 bin Avro’luk kısmının üniversitesi tarafından finanse edildiğine işaret eden Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, “Bu zamana kadar genellikle ülkemizdeki bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çalışanların anlayışını değiştirmeye yönelikti. Ancak yapılan araştırmalara göre, üst yönetimi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına inanmış firmalarda iş kazalarının meydana gelme ihtimali yaklaşık 5 kat daha az. Bir firmada iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sağlıklı yürümesi için öncelikle üst kademe yöneticilerinin bakış açılarını olumlu yönde değiştirmek gerekiyor. Hedef kitle olarak ülkemizde karar vericilerin seçildiği nadir projelerden birisini hayata geçiriyoruz. Bu yüzden proje, sektördeki birçok profesyonel tarafından ilgili ile takip ediliyor. Dijital Eğitim Merkezi’nin (DİEM) en önemli özelliği kişilerin eğitmen olmadan yazılı, görsel ve sesli komutlarla eğitimleri kendi başlarına tamamlayacak olmalarıdır. Bu merkezin kurulmasının amacı çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin etkinliğinin arttırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

