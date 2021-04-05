Yenişehir hızlı treni saatte 200 kilometre hıza çıkacak Yenişehir hızlı treninde son teknoloji kullanılacak

BursaYenişehirOsmaneli arasına saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı yapılıyor.

50 kilometre uzunluğundaki YenişehirOsmaneli’nin çalışmalarına başlandığı, GölbaşıYenişehir hattında alt yapı inşaatında yüzde 74,8 ilerleme sağlandığı açıklandı.

Bursa ziyaretinde konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "BursaYenişehirOsmaneli arasında saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. 106 kilometre uzunluğundaki BursaYenişehirOsmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmaları devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki ilk kesim olan BursaGölbaşıYenişehir hattında alt yapı yapım çalışmalarında yüzde 74,8 ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki YenişehirOsmaneli’nin de çalışmaları başladı. İnşa etmek ve ihya etmek bizim işimiz. Çünkü biz bu vatana ve bu millete sevdalıyız. Başarımızın sürekliliği için ülkemizin ve Bursa’nın bugüne kadar kazandıklarını en doğru ve en etkili şekilde halkımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

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