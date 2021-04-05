Mandıras Deresi taştı. Alt geçit sular altında kaldı.

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Bursa’da eriyen kar sularının ardından etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar sularının erimesine sağanak yağışta eklenince Bursa'nın çok sayıda dere yatağında su taşkınları yaşandı. Kestel İlçesinde bulunan Mandıras Deresi'nin taşmasıyla birlikte alt geçidi su bastı. Kestel Belediyesi'ne bağlı ekipler su birikintilerinin tahliyesi için vidanjörlerle çalışma yapıyor.

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