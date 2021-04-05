Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (5)



TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan Akçasu Deresi´nin çevresinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük araziler, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle derenin dibinde temizlik çalışmasına başladı.

Tarlası su altına kalan Nihat Bozduman, "Hiç böyle olmazdı. Bugüne mahsus böyle bir şey yaşandı. Afetle karşılaştık. Aniden sel geldi. Hayvanlar için tarlama ot ekmiştim. 2 saat öncesine kadar burada hiçbir şey yoktu. Aniden selle karşılaştık. Tarlalarımız su altında. Ne olacağını bilemiyorum" dedi.

Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-04-05 15:03:31



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