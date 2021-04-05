Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (6)

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SU BASKINI, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanakta, Akçasu Deresi´nin taşmasıyla tarım arazileri ve kırsal Şipali Mahallesi yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü, sular altında kaldı. Bölgedeki 2 fabrika ve 1 çiftlik evini de su bastı. Sular altında kalan tarım arazileri, yol ve su basan fabrika, dronla havadan görüntülendi. Semih ŞAHİNMuammer İRTEM/İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Semih ŞAHİN-Muammer İRTEM

2021-04-05 15:44:44



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