TOFAŞ, Avrupa'da son maçına çıkıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi´ndeki mücadelesini yarın deplasmanda oynayacağı Hapoel Holon karşılaşmasıyla sonlandırıyor. Holon Toto Arena´da oynanacak son 16 turu I Grubu 6. hafta karşılaşması TSİ 19.30´da başlayacak.
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu 6. ve son haftasında TOFAŞ, Hapoel Unet-Credit Holon´a konuk oluyor. Grupta geçtiğimiz hafta Pınar Karşıyaka´yı mağlup etmeyi başaran Mavi Yeşilliler, İsrail deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla bu sezonki Avrupa macerasına noktayı koymuş olacak. Petkimspor´da yaşanan covid-19 maçları nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi´nde haftayı maç yapmadan geçiren Bursa temsilcisi, Şampiyonlar Ligi son 16 turunu 2 galibiyetle sonlandırmayı hedeflerken, Hapoel Holon ise grupta geçtiğimiz hafta sahasında aldığı Happy Casa Brindisi galibiyetiyle son hafta maçları öncesi lider olarak 8´li Finallere katılmaya hak kazanmıştı. İki takım arasında Bursa´da oynanan karşılaşmada TOFAŞ, Hapoel Holon´a 93-81 kaybetmişti.
Yarın Holon Toto Arena´da oynanacak karşılaşma TSİ 19.30´da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi´ndeki ilk sezonunu play-off turu oynamış bir şekilde kapatacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, gözünü ING Basketbol Süper Ligi´ne çevirecek. Mavi Yeşilliler, ligde 12 Nisan Pazartesi günü saat 19.00´da Anadolu Efes deplasmanına çıkacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-05 15:44:38
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