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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Raylarda zamanla yarış

İHA

Raylarda zamanla yarış

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indirecek ve kapasiteyi yüzde 60 oranında artıracak Bursaray Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu’nda ikinci etap çalışmaları da tamamlandı. Küçük SanayiÜniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise ağustos ayında devreye alınması planlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa'yı demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda geçtiğimiz günlerde temeli atılan Bursaray Emek Şehir Hastanesi hattı ve inşaatı hızla devam eden T2 hattı ile birlikte Bursa’nın raylı sistem ağı 62 kilometreye çıkarken, diğer taraftan mevcut hatlardaki kapasiteyi artırma çalışmaları da hızla devam ediyor. İşletmeye açıldığı 2003 yılında yaklaşık 45 milyon yolcu taşıyan BursaRay’da bu sayı 2019 yılında 95 milyona ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi mevcut hatta sürekli artan talebi karşılamak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesini devreye almıştı. Yaklaşık 9,5 milyon Euroluk proje için BBR firması ile sözleşme imzalanırken, Üniversite Arabayatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için yapılan çalışmalar 3 faz şeklinde planlandı ve mevcut sistemin aksaması için sahadaki çalışmalar sadece gece 01.00 06.00 saatleri arasında yapıldı. Çalışmaların birinci fazını oluşturan Arabayağı Paşa Çiftliği arası geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı.
Kapasite yüzde 31 arttı
Raylı sistemde vatandaşlara zamandan kazandıracak projenin Paşa Çiftliği Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazı da 21 Mart’ta tamamlandı. Küçük Sanayi Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise Ağustos ayında devreye alınması planlanırken, sadece iki fazın tamamlanmasıyla bile önemli bir kapasite artışı sağlandı. Faz 1 ve Faz 2 devreye alınmadan önce, 07:43 09:00 saatleri arasında, Acemler’den Üniversite istikametine gecikmeli olarak 16 adet sefer yapılırken, bu iki faz devreye alındıktan sonra 07:43 09:00 saatleri arasında Şehreküstü Küçük Sanayi arasında işletilen ek seferlerle Acemler’den Üniversite istikametine 21 sefer yapılmaya başlandı. Böylelikle Acemler’den Üniversite istikametine kapasite artışı yüzde 31 oldu.
Sadece batı yönüne ek sefer sayısı arttırılmasının yanında sabah yoğun saatlerde Küçük Sanayi’den Şehreküstü istikametine de ek sefer konulmuş olacak. Araç sayısı yeterli olduğunda, tarife planı 7,5 dakika değil, 6 dakika olarak işletildiğinde, 07:43 09:00 saatleri arasında, Acemlerden Üniversite istikametine 26 adet sefer gerçekleştirilebilecek. Böylelikle Acemlerden Üniversite istikametine kapasite artışı yüzde 62’yi bulacak. Faz 3 çalışmasının da tamamlanmasıyla birlikte istasyonlarda beklemesi süresi 2 dakika seviyesine inmiş olacak.
Konforlu ulaşım
Bursa’da raylı sistem planlamasının 2000’li yılların başında 2 milyon nüfusa göre yapıldığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sistem çalışmaya başladığında 45 milyon olan yıllık yolcu sayısında 95 milyonları gördüklerini kaydetti. Nüfus artışı ile birlikte kesintisiz ve konforlu ulaşıma olan ilginin de sürekli arttığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bir taraftan yeni raylı sistem hatlarımız ile ilgili çalışmalar devam ederken, diğer taraftan mevcut hatlarımızı da daha rantabl hale getiriyoruz. İstasyonlarda bekleme süresini kısaltacak ve kapasiteyi yüzde 60 oranında artıracak sinyalizasyon revizyonu çalışmasında birinci fazın ardından ikinci faz da tamamlandı. Konulan ek seferler ile daha şimdiden yüzde 31’lik bir kapasite artışı sağlandı. İnşallah Ağustos ayında üçüncü fazı da bitirdiğimizde bekleme sürelerinin 2 dakikaya düştüğünü, kapasitenin de yüzde 60 oranında arttığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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