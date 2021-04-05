Uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından uzun bir süredir takip edilen uyuşturucu çetesi kıskıvrak yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve uzun zaman takip edilen Ahmet K. (46), Hasan K. (23), İsmail G (45) ve Özlem İ. (23) isimli şahısların ikametine operasyon düzenledi, ikamette yapılan aramalarda satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde, iki adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu tacirleri çıkarıldıkları adlî makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.