En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 yıldır akmayan dere taştı.

Boyalıca Mahallesi'nde 3 yıldır kuru olan dere, sağanak yağmurla taştı. Sel sularının dereye akması çiftçileri sevindirdi. Öte yandan sağanak yağmurla İznik gölünde su seviyesi yükselmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.