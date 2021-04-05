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İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı

DHA

İznik'te icra müdür vekili, 219 bin lira zimmet suçlamasıyla tutuklandı


Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA´nın İznik ilçesinde 3'üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL aktardığı öne sürülen İcra Müdür Vekili Zübeyde A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa´nın İznik ilçesinde, İznik İcra Müdürlüğü´nde görevli İcra Müdür Vekili Zübeyde A.'nın, 3´üncü bir kişinin hesabına 219 bin TL havale ettiği iddiası üzerine savcılık tarafından soruşturma açıldı. Zübeyde A.'nın, müdürlükte görevli memurlara durumu söylemesi üzerine ortaya çıkan olay ile ilgili başlatılan soruşturmada, zanlının savcılık ifadesinde, borçlarından dolayı acil ödeme yapması amacıyla geçici bir süreliğine 219 bin TL´yi 3´üncü bir kişiye havale ettiğini, ancak daha sonrasında bu parayı yerine koyacağını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Zübeyde A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-04-05 17:35:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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