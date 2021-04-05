İnegöl'de 43'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 43'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açıldı. 5-9 Nisan tarihleri arasında açık kalacak fuara katılanlar, HES koduyla içeri alınıyor.

43'üncü Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, il protokolünün katılımıyla İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültür Parkı´ndaki fuar alanında açıldı. Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ'ın yanı sıra, pek çok davetli katıldı. Katılımcılar, HES kodu sorgulamasının ardından içeri alındı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, "570 milyon dolar dış ticaret hacmine ulaşarak Türkiye´de 21´inci büyük ekonomi, 696 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek Türkiye´de 10´uncu büyük ekonomi olma başarısı gösteren İnegöl´ümüzün esnafına üreticisine şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle İnegöl´ümüzde 1027 firmamız ihracat yapma kapasitesine sahip bu çok önemli bir rakam. Mobilya ihracımız 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye´nin mobilya ihracatının yüzde 20´sine katkı sağlıyoruz. İnegöl´de organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile Türkiye´ye örnek olmuştur. İnegöl´de 14 milyon 250 bin metrekare sanayi alanına sahiptir. Bu bağlamda bu şehir, küçük orta işletmeler ile büyüme gösteriyor. Bu bağlamda profesyonel bir şekilde büyük işletmelere dönüşme anlamında hızlı bir ilerleme kaydediyor. Fuar organizasyonu mobilya sektörüne çok büyük katkı sağlıyor. Bu sürece katkı sunan siyasilerimize esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bugünden itibaren dünyanın 90 değişik ülkesinden şehrimize ziyaretçiler bekliyoruz. Rezervasyonlarımız gerçekleşti. 9 Nisan Cuma gününe kadar ziyaretçilerimiz fuarımızı ziyaret edeceklerdir. Bu fuar bir fuardan fazlasını sunuyor. Buradan tüm firmalara sesleniyorum, Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulumuzun tüm şartlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Sağlık birinci önceliğimiz ekonomi ikinci önceliğimiz lütfen herkes bireysel önlemlerimizi alalım" dedi.

`MODEF FUARI İNEGÖL´ÜN RÜŞTÜNÜ İSPATLAMIŞTIR´

Bursa Valisi Yakup Canbolat da, "Bursa dünya tarihine 623 yıl nizam veren dünyaya barışı ve adaleti sağlayan Osmanlı medeniyetinin kuruluşuna beşiklik etmiş, Marmara Bölgesi´nin maneviyat başkentidir. Her yıl dış ticaret fazlası veren diğer şehirlere model ekonomi sunan İnegöl ilçemizde toplam 1.2 milyar dolarlık ihracat fazlası ile ilimiz ekonomisine önemli bir destek vermiştir. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 534 milyon dolarlık mobilya ihracı ile mobilyanın merkez üssü konumunda olduğunu ilan etmiştir. Pandemiye rağmen mobilya üretiminde düşüşler gözükse de hızla toparlanma eğitimi gösterdi. Buna katkı sunan tüm üreticileri tebrik ediyorum. Bu ekonomik verilere en büyük etken bugün açılışını yaptığımız MODEF fuarlarıdır. MODEF fuarı İnegöl´ün rüştünü ispatlamıştır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bugün İnegöl´ümüzde 43´üncüsünü gerçekleştirdiğimiz mobilya fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Salgın döneminde açılışımızı gerçekleştiriyoruz, son derece dikkatli olmamız gerektiğini tekrardan hatırlatıyorum. Salgın dönemindeki 2´nci fuarımızı gerçekleştiriyoruz bu konuda bir deneyime bir tecrübeye sahibiz. Herkes kendi tedbirini aldığında sağlıklı bir fuar geçireceğimize inanıyorum. Yaklaşık 1500´lü yıllarda Osmanlı donanmasına kürek göndererek bu hikâye başladı. Son 100 yılı ele aldığımızda şehrimize bir katma değer üretilmeye başladı. Ben bu noktada mobilyacılarımıza STK´lara başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dönemde bile üretmeye devam eden bir sektör mobilya sektörü alkışlanmayı hak ediyor. Geçmişte tekstil ihracat skalasında birinci sırada iken çok şükür son yıllarda mobilya sektörümüz öne geçti bunda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte daha yeni daha profesyonel fuar yapılması ile alakalı İTSO, kaymakamlık, milletvekilimiz ve OSB müdürlüğümüz ile birlikte yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonraki misafirlerimizi çok daha iyi mekanlarda profesyonel bir şekilde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

`MOBİLYA SEKTÖRÜ OLARAK DURMUYORUZ´

MOSFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu) Başkanı Ahmet Güleç de, "Mobilya sektörü olarak durmuyoruz. Türkiye de dönüşüm hareketi başlatıyoruz. Dünya da 8´inci sıradayız. Bu başarı müteşebbislerimiz sayesinde oldu. Mart ayında ihracatımızı yüzde 40 oranında artırdık. Sene sonu hedefimiz 5 milyar dolar. Katma değer oluşturmamız lazım" ifadelerini kullandı.

`YENİ FUAR ALANI 2´NCİ OSB´YE YAPILACAK´

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, "Müjdelendiği gibi feraha çıkacağız elbet. Bu salgın da bitecek inşallah. Ülke olarak ihracat rakamlarımız artıyor. İnegöl olarak 1 milyar dolarlık ihracat rakamlarını geçtik. Geçen yıl yeni bir fuar alanı talebi vardı. Bende bu konuyla alakalı proje dosyalarımı cumhurbaşkanımıza ilettim. Cumhurbaşkanımız, 2´nci OSB´nin olduğu bölgeyi önerdiler. Gelinen son aşamada orman vasfını kaybetmiş 600´ün üzerindeki arazi, İnegöl 2. OSB´ye devroldu. Mobilya fuar alanı merkezinin de yeri belirlendi. İnegöl sanayicilerine destek olan cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Mobilya üssü olacak 120 bin metrekare alanda fuar alanı, Ar-Ge merkezi olacak. Eski Türkiye´yi özleyenler haindir. Ülkemizin huzurunu istemezler. FETÖ´ye, PKK´ya buradan geç diyenler var. Onların hayalindeki Türkiye maalesef bu. Cumhurbaşkanımızın sözüyle; topunuz gelin diyorum. Hayaldi gerçek oldu dediğimiz o kadar çok hizmet var ki. Saymakla bitmez" dedi.

Hammadde sıkıntısına dikkat çeken Gürel, "MDF, Sunta üretimi sadece Türkiye de 3 şirket tarafından üretiliyor. İki firma yatırım kararı aldılar. Dev iki tesisi açacaklar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-05 17:37:32



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