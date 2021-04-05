TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Altay: 3

TFF 1. Lig 28. haftasında Bursaspor sahasında Altay’ı ağırladı. Maçı konuk ekip Altay, Marco Paixao, Erhan Çelenk ve Aykut Akgün’ün (kendi kalesine) attığı gollerle 31 kazandı.



Maçtan dakikalar

1. dakikada Batuhan Kör’ün pasında topu önünde bulan Onur Atasayar'ın hiç bekletmeden yaptığı şut az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Burak Kapacak’ın yerden yaptığı ortada top Batuhan Kör’ün önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batuhan, topu düzelterek vurmayı deneyince kaleci Cihan Topaloğlu açıyı kapattı ve güzel bir kurtarış yaptı.

11. dakikada Leandro Kappel sağ kanattan ceza sahasına girdi. Önce pas çıkartan Kappel, dönen top önünde kalınca bu kez şut çıkarttı. Ancak top önce Bursaspor defansına çarptı sonrasında ise kaleci Ataberk Dadakdeniz’in ellerinde kaldı.

12. dakikada Erhan Çelenk’in yerden ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Marco Paixao, topu ağlara gönderdi. 01

24. dakikada Leandro Kappel, sağ kanattan getirdiği topu ceza sahası yayı önüne çıkardı. Topla buluşan Cebrail Karayel, istediği vuruşu yapamayınca top kalecide kaldı.

44. dakikada Bursaspor ceza sahasına düşen top, Leandro Kappel’in önünde kaldı. Kappel, istediği vuruşu yapamayınca top kalenin üstünden auta gitti.

51. dakikada Leandro Kappel son çizgiye kadar indirdiği topu içeriye çevirdi. Kale önünde topla buluşan Erhan Çelenk, gol vuruşunu yaptı. 02

53. dakikada Leandro Kappel’in sağdan ortasına Marco Paixao’nın röveşata vuruşu az farkla auta gitti.

60. dakikada Erhan Çelenk’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Ataberk Dadakdeniz güçlükle çeldi.

82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Khaly Thiam, güzel bir vuruş yaptı. Ancak top direkten döndü.

90. dakikada Zeki Yıldırım ceza sahası dışından yaptığı vuruşu, kalenin üstünden auta gitti.

90+4. dakikada Burak Kapacak’ın ortasına iyi yükselen Batuhan Kör, topu ağlara gönderdi. 12

90+5. dakikada Leandro Kappel’in ceza sahası içine çevirdiği topa ters vuruş yapan Aykut Akgün, kendi ağlarını sarsmış oldu. 13



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xxx, Mehmet Emin Tuğral xxx, Selahattin Altay xxx

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz xx, İsmail Çokçalış xxxx (İsmail Can Çavuşluk dk. 78 xx), Onur Atasayar xxx, Furkan Emre Ünver xx (Cüneyt Köz dk. 55 xx), Taha Altıkardeş xxx (Berat Altındiş dk. 70 xx), Aykut Akgün xx, Ozan İsmail Koç xx (Özer Hurmacı dk. 55 xx), Burak Altıparmak xxx, Burak Kapacak xxxx, Tuğbey Akgün xx (Ramazan Keskin dk. 46 xx), Batuhan Kör xxx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Çağatay Yılmaz, Kerem Şen

Teknik Direktör: Mustafa Er

Altay: Cihan Topaloğlu xxxx, Tolga Ünlü xxx, Berkay Sülüngöz xxx, Murat Akça xxx (İbrahim Öztürk dk. 74 xx), Cebrail Karayel xx, Adrien Regattin xxx (Marcio Mossoro dk. 87 ?), Khaly Thiam xxx (Zeki Yıldırım dk. 87 ?), Jasmin Scuk xxx, Erhan Çelenk xxxx (Ziya Alkurt dk. 66 xx), Leandro Kappel xxxx, Marco Paixao xxxx (Deniz Kadah dk. 87 ?)

Yedekler: Eren Karataş, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, İlhan Depe, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Marco Paixao (dk. 12), Erhan Çelenk (dk. 51), Aykut Akgün (dk. 90+5.) (k.k.) (Altay), Batuhan Kör (dk. 90+4) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Erhan Çelenk, Murat Akça (Altay), Batuhan Kör (Bursaspor)

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