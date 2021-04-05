Fazlı Tan: “Play-Off adına işimiz oldukça zor”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “Bundan sonra 6 hafta kaldı ve PlayOff adına işimiz oldukça zor” dedi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Bursaspor sahasında Altay’ı ağırladı. Altay’ın 31 lehine sonuçlanan mücadele sonrası konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, “En başından mağlup olduğumuz için üzgünüz, rakibi de tebrik ederiz. İki farklı hedefi olan takımın oyunuydu. Biz PlayOff onlar final için oynuyordu. Rakiplerin puan kaybettiği hafta kazanarak PlayOff yaklaşmak istiyorduk ama bunu fırsatı teptik. Bundan sonra makas daraldı, 6 hafta kaldı. PlayOff adına işimiz kolay değil. Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika ciddi baskı yaptık ve 2 pozisyon bulduk. 12 dakikada gol attılar ben bunu tecrübeye bağlıyorum. Bizim oyuncularımız fırsatları değerlendiremedi. İlk yarıda oyunu daha iyi oynayan taraftık. Gol bulamadık. 2 . yarıya baskılı başladık ama ikinci golü yiyince oyundan koptuk. Kaybettiğim için tekrar üzgünüm. Yarından itibaren Ümraniye maçı hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

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