Ünlü menajer Fischer, İsmail Çokçalış'ı takip etti



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)Bursaspor'da ortaya koyduğu performans ile bu sezon dikkatleri üzerine çeken İsmail Çokçalış, bu akşam oynanan Altay maçında ünlü menajer Oliver Fischer tarafından tribünden takip edildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na gelen Fischer'in, ismini açıklamadığı bir Bundesliga takımı için 20 yaşındaki oyuncuyu izlemeye geldiği öğrenildi.Bursaspor'un Altay ile oynadığı ve 3-1 mağlup olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan İsmail Çokçalış, 78. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.Bu sezon ligde 25 maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan genç oyuncu, 1 gol atarken 3 asist kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-05 21:52:43



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