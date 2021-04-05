Bursaspor - Altay maçının ardından



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'in 28'inci hafta mücadelesinde Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi. Karşılaşma sonrası Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan ve Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Play-Off hedeflerinde önemli bir fırsatı kaybettiklerini dile getirdi. Üzgün olduklarını ifade eden Tan, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Rakiplerimizin puan kaybettiği bu önemli haftada kazanıp play-off hattına yaklaşmak istiyorduk. Bugün bu fırsatı teptik. Bundan sonra makas çok daraldı. Play-off adına işimizin kolay olmadığını söyleyebiliriz. Maça iyi başlayan taraftık. İlk 10 dakika iyi baskı yaptık. Net pozisyonlar bulduk. Rakip ilk geldiği anda gol attı. Bunu tecrübelerine bağlıyoruz. Oyunun golden sonraki bölümünde daha iyi oynayan, pas yapan taraftık. Fakat golü bulamadık. İkinci yarı yine baskılı başladık. Rakibimiz ikinci golü atınca oyundan koptuk. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Yarından itibaren önümüzdeki maçın hazırlıkların başlayacağız" dedi.

Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Bursaspor'un genç, dinamik ve sahasında etkili bir takım olduğuna işaret ederek, çok önemli bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını kaydetti. Özköylü yaptığı açıklamada, "Bursaspor'a karşı kazanılan galibiyet çok önemli ve değerli. Ligin kilit maçlarından bir tanesiydi. İlk yarıda istediğimiz gibi oynamadık. Topu biraz Bursaspor'a verdik. Golü erken bulmanın psikolojisi, Bursaspor'un kazanma arzusu oyuna soktu onları. İlk yarı iyi olmamasına rağmen ikinci, üçüncü hatta dördüncü golü atabileceğimiz pozisyonlar yakaladık. İkinci yarı istediğimiz bir oyun oldu. Akıllı ve baskılı oynadık. Doğru hücumlar yaptık. Bursaspor'u çok oyuna sokmadık. Tek verdiğimiz pozisyon gol oldu. Her şeye rağmen zor bir deplasmanda kazanılan 3 puan çok önemli ve değerli. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanarak yolumuza devam etmek istiyorduk. Bunu bu maçla başardık" açıklamalarında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-04-05 22:00:43



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