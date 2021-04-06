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(Özel) 613 yıllık caminin minaresi böyle yıkıldı...Yeni caminin duvarı var çatısı yok 613 yıllık caminin imamı ve duvarları var, ama cemaati ve çatısı yok Ulubatlı Hasan'ın köyündeki cemaat, caminin restorasyonunun bitirilmesini istiyor

İHA

(Özel) 613 yıllık caminin minaresi böyle yıkıldı...Yeni caminin duvarı var çatısı yok 613 yıllık caminin imamı ve duvarları var, ama cemaati ve çatısı yok Ulubatlı Hasan'ın köyündeki cemaat, caminin restorasyonunun bitirilmesini istiyor

Bursa'da 18 ay önce restorasyonuna başlanan 613 yıllık caminin bir ân evvel ibadete açılması isteniyor. Restorasyon çalışmaları 613 yıllık caminin minaresinin restorasyon çalışmaları esnasında yıkılma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
Karacabey'e bağlı Uluabat köyünde 1408 yılında yaptırılan Valide Sultan Camii 18 ay evvel restorasyona alındı. Caminin minaresi ve duvarlarının restorasyonu bitirilirken, çatısının onarımı bitirilemedi. Cami bir yıldan fazla süredir çatısı olmadan restorasyon yapılmayı bekliyor. Cemaat restorasyon çalışmaları duran caminin onarımının tekrar başlamasını istiyor.
Ulubatlı Hasan'ın köyü olan köylerindeki caminin restorasyonunun bir ân önce bitirilmesini istediklerini ifade eden Hasan Belli, "Camimizin tarihi 613 yıl öncesine dayanıyor. Köyümüz Ulubatlı Hasan'ın köyü. Camimiz tarihî bir mescit. 18 ay önce başlayan restorasyon durdu. Caminin duvarları yapıldı, ama çatısı yarım kaldı. Çatısı açık olduğu ve bitirilmediği için namaz da kılınamıyor. Tarihî camimizin restorasyonunun bir ân önce bitirilip ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.

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