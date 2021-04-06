Bulunması için ödül vadettiği kayıp köpeğine kavuştu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kaybettiği köpeğini arayan ve gözyaşı döken Vedat Ay, köpeği 'Leydi'ye kavuştu.

İnegöl´de yaşayan Vedat Ay´ın, 'Leydi' ismini verdiği Amerikan Cocker cinsi köpeği, Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerinin bahçesindeyken, önceki gün saat 16.00 sıralarında kayboldu. 2,5 yıldır baktığı köpeğini sokak sokak gezerek arayan Vedat Ay, sonuç alamadı. Ay, köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirtti.

Aramalarını sürdüren Ay, 'Leydi'yi gece saatlerinde iş yerinin bahçesinde buldu. Ay, "Köpeğimin kayboluşunun 1 gün sonrasında, köpeğim iş yerimin bahçesine bırakılmış. Kimin ya da kimlerin bıraktığını bilmiyorum, fakat köpeğime kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-04-06 10:53:01



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