Ozan İsmail Koç: “Hala pes etmedik”

Bursaspor’un genç oyuncusu Ozan İsmail Koç, Altay maçı sonrası PlayOff şanslarının zora girdiğini, ancak pes etmeyeceklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında sahasında Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor’da moraller bozuk. Kritik karşılaşma ile ilgili yayıncı kuruluşa açıklama yapan yeşilbeyazlı takımın genç futbolcusu Ozan İsmail Koç, üzgün olduklarını belirtti. 20 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son derece üzgünüz. Çok önemli maçtı. 10 gündür bu maça çalışıyoruz. Basit goller yedik. Bu maçı kazansaydık her şey çok farklı olacaktı. PlayOff şansımız zora girdi belki, ama biz hala pes etmedik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.