Bursaspor evinde 20 puan kaybetti

Sahasındaki maçlara en çok güvenen ekipler arasında yer alan Bursaspor, dün oynadığı ve 31 yenildiği Altay maçı ile birlikte bu sezon evinde 20 puan kaybetmiş oldu.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altay’a 31 mağlup olan Bursaspor’un iç sahadaki performansı tartışmalara neden oldu. Taraftarının da eksikliğini hisseden yeşilbeyazlı takım, bu sezon Bursa’da oynadığı maçlarda beklentilerin uzağında kaldı. Yeşilbeyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda çıktığı 14 maçın 7’sini kazanırken, 6 maçtan puan çıkartamadı. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda 20 puan kaybeden Bursaspor, attığı 24 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Bursa ekibi, sahasında Adana Demirspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Altınordu, Menemenspor ve Altay’a yenildi.

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