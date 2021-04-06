Mudanya'da çinicilik canlanıyor

Seramik ustası Aslıhan Albayrak, Osmanlı’dan günümüze gelen çiniciliği Mudanya'da kurduğu atölyeyle yaşatmaya çalışıyor.

Yeteri kadar öğrenci yetişememesi yüzünden çiniciliğin kaybolan meslekler kategorisine girmesine üzülen Aslıhan Albayrak, yeni çini ustaları yetiştirerek ata yadigârı bu sanatı yaşatmaya çalışıyor. Albayrak, “Çini ve seramikler hayatımızın her alanda kullanılmasından dolayı büyük rağbet görmekte. Mutfaktan mekân süslemeye kadar çeşitli alanlarda yer alan çini ve seramik günümüzde de değerinden bir şey kaybetmedi” dedi.

Mudanya’nın Ömerbey Mahallesindeki “Çinihane Sanat Atölyesi”ni açarak hizmet vermeyi sürdüren Aslıhan Albayrak, çıraklıktan bu yana çini sanatçılığı yaptığını, ayrıca Turizm ve Kültür Bakanlığı resmî sanatçısı olduğunu söyledi. Çini sanatını Mudanya ilçesinde canlı kılmaya özen gösterdiklerini, geleneksel ve modern motifleri çalışarak yorumladıklarını kaydeden Albayrak, , çini sanatının dışında seramik imâlat çalışmalarını da sürdürdüklerini anlattı.

Çömlekçilik sanatını da atölyelerinde sürdürdüklerini belirten Albayrak, ”Mudanya’nın sanatı benimsemesini istiyoruz. Ben 9 yaşında halamın yanında başladığım çinicilik sanatında ilerlemek için okudum. İznik Çok Programlı Kız Teknik Lisesinde çinicilik bölümünü tamamladım. Uludağ üniversitesi seramik ve cam teknolojileri alanında okudum. Ve bugün usta bir çini, seramik ve çömlek ustası olarak kurumlarda ve atölyemde öğrencilerimize kurslar vererek eğitiyorum. Çiniciliğin daha fazla yaygınlaşmasını istiyorum. Çinicilik, Bursa dendiğinde akla ilk gelen İznik’tir, fakat ben bir İznikli olarak bunu İznik’in dışına da taşımak hedefindeyim. Daha çok insanımızı daha çok sanatsever yapma yolunda bir hedefim var” dedi.

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