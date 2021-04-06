Baraj kapakları açıldı, 30 bin dönüm arazi sular altında kaldı

Bursa'da Boğazköy barajının kapaklarının açılması ile birlikte İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde birçok köyde 30 bin dönümden fazla tarım arazisi sular altında kaldı.

Dün gece yarısı aşırı yağan yağmurlar barajı doldurdu. Boğazköy barajının kapaklarının açılması ile birlikte İnegöl ve Yenişehir'de tarım arazileri sular altında kaldı. Kapaklar açılmasaydı bazı köyleri su basacağı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Yaptığımız ilk tespit çalışmalarında İnegöl ve Yenişehir ilçelerimizde 30 bin dönüme yakın tarım arazisinin sular altında kaldığını gördük. Bunların yaklaşık yüzde 20’si ekilen arazilerdi. İnegöl Boğazköy çevresindeki köyler ile Yenişehir’de bulunan Ayaz, Söylemiş, Karasıl, Akdere ve Çayır mahallelerinde ekilen ıspanak, buğday, arpa gibi mahsûl sular altında kalırken, zararın ilk belirlemelere göre 15 milyon lira civarında olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

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