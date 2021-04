Başkan Aydın, su basan köylerde incelemelerde bulundu

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve beraberindeki heyet, su basan köylerde incelemelerde bulundu.

Dün akşam saatlerinde tamamen dolan Boğazköy barajının kapakları açıldı. Bunun üzerine Yenişehir Kocasu deresi sürekli dolmaya başladı. Dere yatağından taşan sular Yenişehir Akdere, Papatya, Günece, Gökçesu, Toprakdere, Söylemiş, Ayaz, Karasıl, Yolören, Çeltikçi ve Merkez Çayır mahallelerinde 30 bin dönüm araziyi kapladı. Arazide hububat, bezelye, patates, ıspanak ve ayçiçeği ürünlerinin bulunduğunu belirten Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kamil Oruç,"Hasar gören köylerde gidip yerinde incelemelerde bulunduk. İyi ki şu an arazinin yüzde 20’si ekili durumda. Arazi halen sular altında olduğu için tam olarak hasar tespiti yapamadık. Sular çekilir çekilmez hasar tespit çalışmalarını yapacağız. İl Müdürlüğümüzden de bir ekip bunun için ilçemize geliyor. Şu an arazide ekili olarak hububat, bezelye, patates, ıspanak ve ayçiçeği bulunuyor. Eğer su fazla durmaz ise bu ürünlerden patates ve ıspanak dışındakiler zarar görmez. Yenişehir çiftçisine geçmiş olsun" dedi.

Araziyi gezdikten sonra Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kamil Oruç, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Orhan Yıldız ve Belediye birim müdürleri ile bir durum değerlendirmesi yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Arazinin sular altında kalması üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren daire amirlerimiz ile birlikte araziyi gezdik. Mal kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Yenişehir Tarım ve Orman İlçe Müdürü Kamil Oruç, Ziraat Odası Başkanımız Sadi Aktaş, Muhtarlar Derneği Başkanımız Orhan Yıldız ve Belediye birim müdürlerimiz ile birlikte zarar gören arazinin hepsini gezdik. Belediye tam kadro vatandaşın yaralarını sarmak için geceden itibaren görevinin başındaydı. Çok şükür can kaybı yok. Yine çok şükür şu an arazinin yüzde 20’si ekili durumda. Bu yüzden üreticimizin zararı fazla değil. Yine de yapılacak olan hasar tespit çalışmalarında belediyemizin bütün ekipleri göreve hazırdır. Allah daha beterinden korusun. Yenişehir halkımıza geçmiş olsun" dedi.

