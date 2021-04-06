Beyni zinde tutacak gıdalar

Diyet Uzmanı Hande Güngör, bazı gıdaların beyin ve sinir gelişimini doğrudan etkilediğini söyledi.

Gıda yetersizliklerinin beyinsinir gelişim süreçlerini doğrudan etkilediğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, yetersiz beslenme, çocukluk döneminde beyinmotor gelişimini etkilerken yetişkinlik döneminde ise beyin sağlığını korunmasını engellediğine dikkat çekti. Güngör, beyin gelişimini ve beyin hücrelerinin sağlıkla devamlılığını sağlayacak bazı besin öğeleri ise şöyle sıraladı;

"Gebelik dönemiyle birlikte başlayan ve 2 yaşa kadar devam eden beyin gelişimi ile hayatın ilerleyen döneminde beyin sağlığının korunmasında beslenme yetersizliklerinin önüne geçilmesi, yeterli ve gerekli protein, vitamin ve mineral alımının sağlanması gerekir. Beyin gelişimini ve beyin hücrelerinin sağlıkla devamlılığını sağlayacak bazı besin öğeleri vardı. Burlar, hayatın ilk yıllarında, anne sütü ile sağlanan güvenli, sabit ve besleyici bir ilişki, toksik stresi azaltıp, temel beyin becerilerinin gelişimine yardımda bulunarak, sağlıklı beyin gelişimine katkı sağlamaktadır. DHA, EPA, Araşidonik asit gibi esansiyel yağ asitleri, beyin dokusu yapısının bir parçasıdır. Esansiyel yağ asitleri biyolojik süreçler için gereklidir fakat bazıları vücutta sentez edilemediklerinden besinler ile alınmalıdır. Yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumu esansiyel yağ asidinin besinsel kaynaklarıdır.

Erken dönemde gerçekleşen sinir sistemi gelişimi, hızlı beyin büyümesi ve miyelin kılıf oluşumunun gerçekleştiği dönemde demir gereksinimi artmakta ve hayat boyu sürmektedir. İyot yetersizliği çocukluk döneminde beyin gelişimini etkilemektedir. Yapılan bir çalışmada iyot yetersizliği olanlara göre yeterli iyot alan bireylerin bilişsel gelişiminin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Çinko beynin yapı ve fonksiyonlarına katkıda bulunan bir elementtir. Çinko eksikliği çocukların nöropsikolojik fonksiyonları, aktivite veya motor gelişimlerinde bozukluklara yol açabilmekte ve bilişsel performansı etkileyebilmektedir. Sağlıklı beyin hücrelerinin sırrı: gebelik öncesi dönemde başlayan ve hayat boyu sürdürülmesi gereken yaşa ve bireye özgü sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme planlamasıdır."

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