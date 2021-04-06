439 aileye yakacak yardımı yapıldı

İnegöl Belediyesi, bu yıl yakacak yardımlarını doğalgaz kullanımına göre planladı. İhtiyaç sahibi 439 aileye nakdî yardım yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, yılda bir kez yapılacak yakacak yardımlarının gelecek yıllarda da bu şekilde uygulanacağını söyledi.

Bursa Valiliği’nin aldığı karar gereği katı yakacakların yakılması yasaklanacak. İnegöl Belediyesi de bu nedenle ihtiyaç sahibi ailelere her yıl düzenli olarak yapılan yakacak yardımını doğalgaz ihtiyacını karşılamak adına nakdi yardıma çevirdi.

Belediye Başkanı Alper Taban, yakacak yardımlarına dair bir açıklama yaptı. 2020 yılı Kasım ayında başlaması planlanan katı yakıt tüketiminin yasaklanması kuralının 1 yıl ertelendiğini hatırlatan Taban, “Valiliğimiz bu konuda tüm ilçeleri kapsayan bir karara imza attı. Bizler de şehrimizde bu doğrultuda bir planlama yaptık. İhtiyaç sahibi olan ailelerimiz var. Her yıl bu ailelerimize düzenli olarak yakacak yardımında bulunuyorduk. Ancak alınan karar gereği doğalgaz harici tüketim yasaklanınca, bizler de bu kurala uyarak yardımlarımızı doğalgaz faturalarının ödenmesi için nakdi olarak yapma kararı aldık” dedi.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği yardımların banka aracılığıyla vatandaşlara dağıtımının yapıldığını belirten Başkan Alper Taban, “Bu yıl için yaptığımız yakacak yardımlarını vatandaşlarımıza dağıttık. Toplam 439 ailemize yakacak yardımında bulunuldu. Bu yardım yılda bir kez yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde nakdi olarak yakacak yardımlarımızı ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız” diye konuştu.

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