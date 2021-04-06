Elektrik arızasına gittiler, soğuktan etkilenen leyleği ısıtmaya çalıştılar

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA)BURSA'da elektrik arızasına giden ekipler, hava sıcaklığın düşmesiyle soğuktan etkilenen leyleği montlarıyla ısıtmaya çalıştı. Ekipler daha sonra leyleği doğaya bıraktı.
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan mevkisinde, sabah saatlerinde elektrik arızası ihbarına giden UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.) ekipleri, dönüş yolunda soğuktan etkilenen bir leyleğe rastladı. Leyleği sepetli araca alan ekipler, vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol ettikten sonra bir süre montlarıyla ısıtmaya çalıştı. Leylek, yeniden doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-04-06 13:19:16
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