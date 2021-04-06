Donmak üzere olan leyleğin yardımına UEDAŞ yetişti

Bursa’da elektrik arızasına giden UEDAŞ ekipleri, arazide karşılaştıkları soğuktan donmak üzere olan leyleğe müdahale ederek hayatta kalmasını sağladı.

Kestel’e bağlı Ümitalan mevkinde sabah gelen arıza ihbarı üzerine yola koyulan UEDAŞ ekipleri, dönüş yolunda donmak üzere olan bir leylek buldu. Ölmek üzere olan hayvanı sepetli araca alarak ısınmasını sağlayan ve vücudunda herhangi bir yarası olup olmadığını kontrol eden ekipler daha sonra kendi montlarıyla ısınmasını sağladı. Isındıktan sonra kendine gelen leylek tekrar doğaya kavuşurken ekiplerin duyarlı davranışı örnek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.